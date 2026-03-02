Американский юрист и писатель, преподаватель международного права в университете Питтсбурга Дэниэл Ковалик пояснил, почему США не подвергаются санкциям за нападение на Иран. Об этом сообщает «Царьград».

Он отметил, что человечество больше не живет в мире, где правит верховенство закона. По мнению эксперта, именно Штаты добились этого.

«Мы живем по законам джунглей, где сильные правят так, как им заблагорассудится», — заявил Ковалик.

По его мнению, Вашингтон не выйдет привлечь к ответственности — «ни в Гааге, ни в ООН». Штаты продолжат действовать так, как им хочется, а миру «придется терпеть решения США».

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана — в ходе одной из атак погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ иранские военные атаковали Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке с помощью ракет и беспилотников.