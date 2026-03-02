Страна ЕС эвакуирует граждан из стран Ближнего Востока

Чехия направит два военных самолета на Ближний Восток для эвакуации своих граждан, а также граждан стран-членов ЕС и НАТО. Об этом сообщает Blick.

Один из самолетов отправится в египетский Шарм-эль-Шейх, другой - в столицу Иордании Амман, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после заседания Совета национальной безопасности в Праге.

Часть пассажиров, которых эвакуируют эти самолеты, - граждане Чехии, покинувшие Израиль по суше. Бабиш также объявил, что авиакомпания Smartwings вернет в Чехию из Омана несколько сотен туристов. По данным Министерства иностранных дел страны, на Ближнем Востоке сейчас находятся 6500 чехов. Они зарегистрированы в списке лиц, подлежащих эвакуации в случае кризисной ситуации.

Страны Ближнего Востока закрыли небо 28 февраля на фоне атак США и Израиля по Ирану и ответных ударов Тегерана. Под обстрелы попали Дубай, Абу-Даби, Доха и Манама. Были закрыты аэропорты и отменены сотни рейсов.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила 1 марта, что в ОАЭ находятся около 20 тысяч российских туристов. Некоторые авиакомпании разместили пассажиров в отелях. Генконсульство России в стране сообщило, что будет искать отели и волонтеров, готовых разместить россиян бесплатно. Посольство РФ в ОАЭ призвало россиян сохранять спокойствие и быть осторожными.