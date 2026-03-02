Зеленский рано радуется: Трамп в шаге от важного решения по Украине

Пока внимание всего мира приковано к конфликту на Ближнем Востоке, киевский режим продолжает террористические атаки на российские регионы. Атака на гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Новороссийске тому подтверждение. Политолог Иван Мезюхо уверен, что Киев пытается воспользоваться международной обстановкой.

«Я думаю, сегодня в целом Украина идет по пути милитаризации конфликта и эскалации военной напряженности. Естественно, в том числе, пользуясь тем, что Соединенные Штаты Америки сосредотачивают свое внимание на Иране, Кубе, Венесуэле и других странах, далеких от Европы. Киев, в принципе, всегда пользовался теми временными промежутками, во время которых Дональд Трамп занимался вопросами Азии или Латинской Америки», – указал эксперт.

Однако, по словам политолога, для США украинское направление остается стратегически значимым, в том числе с экономической точки зрения. Он не исключает, что Вашингтон может активизировать усилия по украинскому вопросу в ближайшей перспективе. Американский президент заинтересован в демонстрации внешнеполитических результатов на фоне сложной внутриполитической ситуации и возможного снижения поддержки в Конгрессе.

Мезюхо допускает, что Белый дом может усилить давление на Владимира Зеленского с целью ускорения переговорного процесса и продвижения сценария урегулирования, который будет выгоден американской стороне. В числе возможных инструментов воздействия он называет финансовые рычаги, антикоррупционные механизмы и сокращение поддержки.

Эксперт подчеркивает, что дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от внутриполитической динамики в США. Однако, по его мнению, говорить о выгодной для Киева паузе преждевременно, поскольку решения в Вашингтоне могут существенно изменить ситуацию вокруг украинского конфликта, передает телеканал «Царьград».

