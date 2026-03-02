В Иране назначен и.о. министра обороны страны – им стал Маджид ибн аль-Реза, сообщает РИА Новости со ссылой на замглавы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи.

Согласно официальному сообщению, президент Ирана Пезешкиан назначил исполняющего обязанности министра обороны Маджида ибн аль-Реза.

Напомним, что Израиль и США в субботу, 28 февраля, начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе и по Тегерану. СМИ регулярно сообщают о разрушениях и гибели мирных граждан. Иран начал наносить ответные ракетные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.