Зеленский высказался о привлечении Китая к переговорам с Россией

Для Киева важно привлечь Пекин к переговорам по конфликту с Россией, поэтому украинским дипломатам поручили вступить в контакт с Китаем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Я сказал нашим дипломатам: будьте в контакте с китайской стороной. Для нас важно их привлечь не в войну, а в прекращение войны», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что также подробно обсудил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем его недавний визит в Китай.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал обеспечить равное участие сторон в урегулировании конфликта на Украине. Китайский лидер подчеркнул необходимость искать решение украинского вопроса путем диалога.