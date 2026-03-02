Возле офиса RT в Тегеране произошел взрыв

Иранская редакция телеканала RT в понедельник сообщила о взрыве вблизи ее офиса.

"Возле офиса RT в Тегеране только что был прилет, передает корр Рания Касими. Все живы, сейчас идет эвакуация", - говорится в сообщении, опубликованном в русскоязычном Telegram-канале RT.

О пострадавших в результате прилета не сообщается.

В англоязычном Telegram-канале RT пост такого же содержания сопровождается видео взрыва, снятым с крыши здания, где расположен офис.