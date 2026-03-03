Спецслужбы Израиля смогли убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, так как много лет вели разведывательную работу. Они заранее получили доступ к ключевым элементам безопасности вокруг резиденции Хаменеи, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, дорожные камеры в Тегеране были взломаны израильской разведкой, а информация с них в зашифрованном виде передавалась на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля.

Отдельные компоненты примерно дюжины вышек мобильной связи рядом с резиденцией аятоллы были выведены Израилем из строя, из-за чего охрана Хаменеи не могла получать возможные предупреждения или своевременные сигналы, утверждают инсайдеры.

Ранее источники сообщили, что выслеживать местоположение Хаменеи помогал США американский агент в его окружении, а подготовка к убийству якобы велась несколько месяцев.

В России раскрыли детали убийства Хаменеи

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана якобы пыталось его устранить дважды. Такое мнение он высказал в беседе журналистом ABC News Джонатаном Карлом.

