Израиль отчитался об ударах Ирана после сообщения об атаке на офис Нетаньяху

Израиль заявил об ударах Ирана после сообщения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана об атаке на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. О тревоге в центре страны сообщает Ynet.

© ABIR SULTAN/EPA/TACC

Представитель ЦАХАЛа сообщил, что в нескольких районах были объявлены предупреждения после обнаружения ракет, запущенных с территории Ирана.

Кроме того, издание отмечает, что в ходе своей последней атаки Иран запустил ракету с разделяющейся боеголовкой.

Ранее КСИР заявил, что нанес удар по офису премьер-министра Израиля. Штаб командующего ВВС Израиля также подвергся нападению и серьезному повреждению со стороны иранских вооруженных сил в ходе целенаправленных и внезапных ударов ракетами «Хайбар».