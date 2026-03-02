$77.2791.3

Израиль отчитался об ударах Ирана после сообщения об атаке на офис Нетаньяху

Lenta.ru

Израиль заявил об ударах Ирана после сообщения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана об атаке на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. О тревоге в центре страны сообщает Ynet.

© ABIR SULTAN/EPA/TACC

Представитель ЦАХАЛа сообщил, что в нескольких районах были объявлены предупреждения после обнаружения ракет, запущенных с территории Ирана.

Кроме того, издание отмечает, что в ходе своей последней атаки Иран запустил ракету с разделяющейся боеголовкой.

Ранее КСИР заявил, что нанес удар по офису премьер-министра Израиля. Штаб командующего ВВС Израиля также подвергся нападению и серьезному повреждению со стороны иранских вооруженных сил в ходе целенаправленных и внезапных ударов ракетами «Хайбар».