Зеленский высказался о возможной отмене нового раунда переговоров по Украине

Из-за сложившейся вокруг Ирана ситуации проведение нового раунда переговоров по Украине оказалось под вопросом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.
Встреча делегаций России, США и Украины планировалась в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Она предполагалась в период с 5 по 8 марта.
Песков напомнил про отказ Кремля от публичных обсуждений переговоров по Украине
1 марта стало известно о возгорании в районе порта в Абу-Даби. Оно началось в результате ракетного обстрела.