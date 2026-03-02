Рубио сделал заявление о причастности США к убийству Хаменеи

Рубио заявил, что США не причастны к убийству Али Хаменеи
США не причастны к убийству верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ударам по руководству республики. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, утверждает конгрессмен-республиканец Майк Тернер.
Политик подчеркнул, что Белый дом «не предпринимает действий по смене правительства в Иране».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Жители страны вышли на протесты после произошедшего. Толпа шла по площади Энгелаб в центр Тегерана.
Четыре члена семьи Хаменеи также погибли в результате ударов по Ирану. Кроме того, член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар сообщил о гибели зятя и невестки политика.
В тот же день черный «флаг траура» подняли над мечетью Имама Резы в иранском Мешхеде в связи с гибелью верховного лидера исламской республики.