«Крайне непопулярная война»: раскрыто мнение американцев о конфликте на Ближнем Востоке

Разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке не поддерживают американцы. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он отметил, что большинство граждан выступают против начавшейся операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявляют более 70% опрошенных жителей Штатов.

«Эта война крайне непопулярная в американском обществе», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, в Конгрессе уже заявили, что война нелегальная и агрессивная. Дудаков считает, что против американского лидера Дональда Трампа «уже разыгрывают антивоенную карту». По его мнению, на этой неделе в Конгрессе попытаются принять резолюцию, которая бы ограничивала военные полномочия президента.

Американист замечает, что таким образом сенаторы попытаются отстраниться «от возможных негативных последствий, которые война принесет». В их числе ущерб для военных объектов, людские потери, рост цен на топливо и прочее. Все это может оказать влияние на рейтинги Трампа.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана — в ходе одной из атак погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ иранские военные атаковали Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке с помощью ракет и беспилотников.