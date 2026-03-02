В Израиле прокомментировали данные об ударе по офису Нетаньяху

Информированный источник опроверг информацию об ударе Ирана по офису Нетаньяху
Информированный израильский источник опроверг информацию о том, что Иран ударил ракетами по офису главы страны Биньямина Нетаньяху.
— Информация неверна, — цитирует собеседника ТАСС.
Ранее в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) утверждали, что Иран утром якобы атаковал офис политика. Там же добавили, что его судьба остается неизвестной.
До этого премьер-министр Нетаньяху в ходе конференции президентов ведущих американских еврейских организаций назвал ряд условий, на которых он готов рассмотреть потенциальную сделку с Ираном.
Тем временем между странами продолжаются столкновения. Так, минимум пять человек погибли в результате удара по жилому району рядом со школой имени шахида Махалати в Тегеране.
Власти Ирана, в свою очередь, сообщили о полном уничтожении американской военной базы в Бахрейне, а также генерального консульства Соединенных Штатов в иракском Эрбиле.
28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о первом дне конфликта — в материале «Вечерней Москвы».