Эксперт оценил политические перспективы Мелании Трамп

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что у Мелании Трамп нет перспектив для политической карьеры, так как она родилась за пределами США. Но она видит политика в сыне Бэрроне.

Политолог-американист Малек Дудаков оценил политические перспективы Мелании Трамп. Как сообщалось, супруга президента США 2 марта будет председательствовать на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Как отметил Дудаков, для американских первых леди вполне типично заниматься политическими или общественными проектами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Мелания Трамп решила войти в международную повестку, хотя, как отмечают в Белом доме, первые леди еще никогда не председательствовали в Совете Безопасности ООН.

При этом эксперт акцентировал, что у Мелании Трамп нет перспектив для будущей политической карьеры. По его словам, она родилась за пределами Соединенных Штатов (в Словении), а значит, формально не может баллотироваться в президенты США. Дудаков считает, что ей это и не очень интересно.

Однако у нее есть сын Бэррон, которого семья Трамп рассматривает как продолжателя династии. Также есть Дональд Трамп-младший, Иванка, Эрик и Тиффани. Семья большая и политически активная, поэтому представители династии Трамп наверняка будут пытаться влиять на процессы и участвовать в выборах даже после ухода их отца с поста президента.

Но вряд ли сама Мелания будет проявлять личные политические амбиции, приводит слова политика aif.ru.