Орбан заявил о сохранении мер против Киева из-за нефтепровода «Дружба»

Венгрия продолжит действовать в рамках введенных ранее контрмер против Украины до тех пор, пока Киев не восстановит транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Венгрия сохранит контрмеры в отношении Украины до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», передает РИА «Новости». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем видеообращении, размещенном в соцсети.

Орбан подчеркнул: «Мы сохраним наши контрмеры до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти».

Премьер-министр также прокомментировал приостановку транзита нефти по «Дружбе», заявив, что считает действия президента Украины Владимира Зеленского «банальным шантажом против Венгрии». По словам Орбана, Будапешт не намерен сдаваться и готов прорвать нефтяную блокаду.

