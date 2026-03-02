Пентагон высказался об уведомлении России о планах ударить по Ирану

Министерство войны США уклонилось от прямого ответа на вопрос о том, уведомляла ли американская сторона российскую заблаговременно о планах нанесения ударов по Ирану.

© ТВ Центр

Как сообщает РИА Новости, Пентагон сослался на уже обнародованные заявления главы ведомства Пита Хегсета и Центрального командования ВС США.

Больше военному ведомству, как заявили в его пресс-службе, пока нечего добавить сверх информации, опубликованной на страницах CENTCOM и министра войны в социальных сетях.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что отношение нашего государства к ближневосточному конфликту носит неконъюнктурный характер. Москва готова всемерно содействовать дипломатическому разрешению разногласий.

В России назвали новую угрозу для иранского режима

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает общение с руководством стран, затронутых обострением ситуации на Ближнем Востоке, хотя и разочарована перерастанием конфликта в открытую агрессию.