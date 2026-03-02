Кто родился 2 марта: 5 известных личностей, которых мы вспоминаем сегодня

2 марта родились известные российские и советские политики, актеры и зарубежные музыканты. Рассказываем, кого вспоминают в мире сегодня.

Михаил Горбачев — первый президент СССР, последний Генеральный секретарь ЦК КПСС. Родился 2 марта 1931 года в селе Привольное на Северном Кавказе. За время его руководства в Советском Союзе прошли серьезные изменения: масштабная попытка реформирования советской системы, введение политики гласности, демократических выборов. Умер 30 августа 2022 года в возрасте 92 лет.

Сергей Степашин — бывший председатель правительства РФ (с мая по август 1999 года). Родился 2 марта 1952 года в Порт-Артуре. Генерал-полковник. Возглавлял ФСБ, Минюст РФ, МВД. С 2000 по 2013 года возглавлял Счетную палату РФ.

Вячеслав Зайцев — советский и российский художник-модельер, график, живописец. Родился 2 марта 1938 года в Иваново. Создатель образов одежды для Эдиты Пьехи, Аллы Пугачевой, Муслима Магомаева, Филиппа Киркорова и других артистов. Скончался 30 апреля 2023 года в Щелково.

Михаил Пореченков — российский актер театра и кино, кинорежиссер, телеведущий. Родился 2 марта 1969 года в Ленинграде. Народный артист РФ, Южной Осетии и ДНР. Играл в Академическом театре имени Ленсовета и МХТ имени Чехова, а фильмография артиста насчитывает порядка 100 работ.

Джон Фрэнсис Бонджови-младший — американский музыкант, основатель американской рок-группы «Bon Jovi». Родился 2 марта 1962 года в Нью-Джерси. Его коллектив, который он возглавляет с 1983 года, продал более 130-140 млн альбомов.

Также 2 марта родились советский физик-ядерщик Георгий Флеров, режиссер немого кино Сергей Комаров, футболист Геннадий Орлов, актер Александр Гаврилов, космонавт Михаил Тюрин и боксер Олег Маскаев.