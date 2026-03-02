Обзор иноСМИ: кому Россия скрытно передала Су-57 и роковые выводы из убийства Хаменеи

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© JAGADEESH NV/EPA/TACC

«Нападение на Иран: очередная экзистенциальная война»

После нескольких недель подготовки, в ходе которой США развернули значительную часть своих наступательных возможностей на Ближнем Востоке, задействовав два атомных авианосца, началась атака на Иран, пишет итальянское издание L’AntiDiplomatico. Неоконсерваторы Марко Рубио и Пит Хегсет, пришедшие к власти при администрации Трампа, ранее изложили стратегию нападения на суверенные государства, которые они всегда считали «осью зла». Спустя чуть более полутора месяцев после нападения на Венесуэлу настала очередь Ирана. Ранним утром 28 февраля совместная атака израильских и американских сил была направлена на множество объектов по всему Ирану. Целью было «обезглавливать» руководство Ирана, лишив его аятоллы Али Хаменеи и других ключевых лидеров, которые, «очевидно, заставляли американцев понервничать и не давали им спать по ночам».

По версии автора L’AntiDiplomatico, атаки США по Ирану могу вылиться в самую опасную войну со времен Второй мировой. Учитывая ракетные возможности Ирана, а также наличие нескольких баз США в регионе, риск потерь на земле приближается к потерям Корейской войны. Многие задаются вопросом, как Трамп позволил втянуть себя в такую войну всего через год после долгожданной победы на выборах. По мнению автора статьи, в США есть несколько «неразрешимых системных проблем», из-за которых Трампу мог понадобиться «громоотвод» в виде войны. Дело Эпштейна нанесло серьезный ущерб репутации Трампа, а отмена Верховным судом тарифов стала серьезным ударом по всей его экономической стратегии. Автор статьи считает, что конфликт Ирана и США всё больше приобретает форму битвы «не на жизнь, а на смерть» между «американской империалистической системой» и странами, «прочно входящими в альянс Глобального Юга». Империализм «вновь сделал ставку на войну как на средство извлечения дохода - в частности, из нефтедоллара - и политического спасения в условиях внутреннего хаоса».

«Горькие последствия иллюзий Европы»

Украинский кризис стал одним из потрясений, переизбрание Дональда Трампа - другим: в мировой политике сейчас происходит перетасовка карт. Однако нельзя сказать, что упадок Запада неизбежен, https://www.nzz.ch/meinung/der-alte-kontinent-muss-keineswegs-ein-veralteter-kontinent-sein-europa-wacht-endlich-auf-und-sucht-nach-einer-neuen-rolle-in-der-welt-ld.1925296 считает автор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Херфрид Мюнклер. В условиях глобальных политических потрясений трудно предсказать, к чему приведут события в ближайшие годы. Этих потрясений стало так много, что выявить какие-либо четкие тенденции сложно. И все же некоторые вещи стали яснее: США больше не будут глобальным гегемоном. Наступление авторитарных режимов и стран Глобального Юга на американское господство оказалось слишком сильным, чтобы США могли продолжать играть эту роль.

США трансформируются в закрытую империю, которая, согласно видению Трампа, должна простираться от северной Канады до южной оконечности Аргентины. Европейцы, в своей самодовольной беспечности, долгое время полагались на США в вопросах безопасности. Теперь они находятся под давлением как Востока, так и Запада: Европа сталкивается с военными угрозами с Востока; с Запада ее шантажируют заявлениями о выводе войск. Но, по мнению автора статьи, это не имеет ничего общего с упадком; скорее, это горькое последствие давних иллюзий и политической безрассудности. Это относится не только к военной сфере, но и к экономике и технологиям. Если раньше Европа зависела от российских энергоносителей, то теперь она зависит от американских технологий. Мюнклер подчеркнул, что без эффективного сотрудничества европейцам не удастся наверстать упущенное. В условиях конкуренции с Китаем европейцам также не следует постоянно поучать страны Глобального Юга. Старый континент не обязательно должен быть устаревшим.

«Уроки, извлеченные из убийства духовного лидера Ирана»

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, был убит в Тегеране в результате совместной американо-израильской атаки. Хаменеи был лидером всех мусульман-шиитов. Он погиб всего через несколько дней после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сделал несколько позитивных заявлений по итогам последнего раунда непрямых переговоров с США в Женеве, заявил норвежский публицист Пол Стейган в статье, опубликованной на портале Steigan.no. Однако теперь ясно, что к моменту переговоров нападение уже было подготовлено и приказы были отданы. По мнению Стейгана, это должно послужить сигналом тревоги для Пекина, Москвы и всех, кто решит вести переговоры с США. Неважно, «хорош ли тон», есть ли «прогресс» и «близки ли стороны к решению».

Также не имеет значения, что Дональд Трамп позиционирует себя как «президент мира». Война против Ирана, по заявлениям Израиля и США, направлена на свержение режима в Тегеране, а возможно, и на расчленение страны. Единственное, что стоит между Израилем и его целью господства над всем Ближним Востоком, - это Иран. Если США и Израиль добьются своей цели, ничто не помешает Биньямину Нетаньяху создать свой «Великий Израиль», считает Стейган. По его мнению, для Ирана это экзистенциальный конфликт, который он «не может позволить себе проиграть», поэтому нет оснований полагать, что убийство Хаменеи ослабит волю Тегерана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал «суровое и решительное» возмездие. Гибель духовного лидера Ирана - тяжёлый удар. Но это не угрожает режиму, уверен Стейган. Если иранские лидеры чему-то и научились за последние несколько дней, так это тому, что никакой выгоды от переговоров с американцами нет, заключил автор статьи.

«Впервые в истории континента! Они скрытно получили Су-57 от России»

Алжир стал первой страной в Северной Африке, получившей российские истребители пятого поколения Су-57, пишет турецкое издание Haber7. В соцсетях распространились фотографии и видео с Су-57, пролетающими над Алжиром, что вызвало широкий резонанс в международных оборонных кругах. Военные источники отметили, что Алжир стал первой страной за пределами России, принявшей на вооружение Су-57. Это событие выводит военно-воздушные силы Алжира в регионе на стратегический уровень.

Су-57 оснащены стелс-технологиями и передовыми радиолокационными системами. Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года Россия и Алжир договорились о поставке 12 истребителей Су-57. Отмечалось, что оборонное сотрудничество не ограничивается поставками самолетов, но также включает в себя комплексный пакет поддержки. Эксперты заявили, что этот шаг имеет решающее значение для обеспечения оперативной устойчивости Алжира и «напрямую влияет на военный баланс в Северной Африке». В то время как другие страны региона продолжают модернизацию своих ВВС, ввод в эксплуатацию самолетов пятого поколения в Алжире открыл новую эру в региональной архитектуре безопасности.

Может ли Украина рассчитывать на европейские финансы

Правительства европейских стран способны финансово поддержать ВСУ в 2026 году, но долгосрочное восстановление страны - и ее превращение в жизнеспособное, независимое экономическое образование - будет зависеть от устойчивой политической воли Европы и прочного мирного урегулирования, пишут «ИноСМИ» со ссылкой на западных аналитиков. США при президенте Дональде Трампе в значительной степени прекратили поддержку Украины, но европейские страны вмешались, чтобы восполнить этот пробел. В январе 2026-го Еврокомиссия одобрила кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, включающий приблизительно 60 миллиардов евро на военную поддержку Киева.

В конце 2025 года ЕС и партнеры по «Большой семерке» также договорились выделить Украине кредит на 45 миллиардов евро, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Без западной поддержки Украина быстро рухнула бы в финансовом, экономическом и военном отношениях, подчеркивается в статье. Ни максимально возможная фискальная корректировка, ни масштабное списание долга не смогли бы компенсировать сокращение внешних источников финансирования. Долгосрочные потребности Украины сейчас превышают 500 миллиардов долларов, и эта цифра будет расти по мере продолжения конфликта. Серьезной проблемой для сохранения европейской финансовой поддержки может оказаться политическая составляющая, учитывая сильное противодействие как крайне правых, так и крайне левых партий во многих странах ЕС.