Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что имеющиеся спутниковые снимки доказывают, что Владимир Зеленский лжет о якобы неисправности нефтепровода «Дружба».

Как он сказал в в видеообращении, опубликованном в его соцсетях, венгерские власти изучили спутниковые снимки, которые показывают важную для Венгрии часть нефтепровода «Дружба».

Reuters: Украина использовала нефтепровод "Дружба" для экспорта собственного сырья

«Спутниковые снимки ясно показывают, что президент Зеленский лжет, спутниковые снимки ясно показывают, что нет никаких технических или инженерных причин для блокировки нефтепровода «Дружба», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не отступит от требования к Киеву восстановить транзит по трубопроводу «Дружба».