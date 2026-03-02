$77.2791.3

Ближний Восток в огне: кадры военного противостояния США и Ирана

Александр Котлеткин
Slide 1 of 21
Пуск американской крылатой ракеты Tomahawk по Ирану
1/17
Пуск американской крылатой ракеты Tomahawk по Ирану 
© U.S Navy/Zuma/TACC
Столица Ирана после ракетных обстрелов
2/17
Столица Ирана после ракетных обстрелов 
© Sipa USA/TACC
Антиамериканские протесты в Турции
3/17
Антиамериканские протесты в Турции 
© Tolga Ildun/ZUMA/TACC
Последствия обстрела Израилем
4/17
Последствия обстрела Израилем 
© Анхар Кочнева/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Подготовка авиации Соединенных Штатов к боевому вылету
5/17
Подготовка авиации Соединенных Штатов к боевому вылету 
© Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Zuma/TACC
Протестующие у консульства США в Пакистане
6/17
Протестующие у консульства США в Пакистане 
© RAHAT DAR/EPA/TACC
Столица Ирана после ракетных обстрелов
7/17
Столица Ирана после ракетных обстрелов 
© Sipa USA/TACC
Митинг против действующей власти Ирана, Лос-Анжелес, США
8/17
Митинг против действующей власти Ирана, Лос-Анжелес, США 
© TED SOQUI/EPA/TACC
Жители Израиля прячутся в убежище из-за ракетных атак Ирана
9/17
Жители Израиля прячутся в убежище из-за ракетных атак Ирана 
© ATEF SAFADI/EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Последствия ракетного удара Ирана по израильскому городу Бейт-Шемеш
10/17
Последствия ракетного удара Ирана по израильскому городу Бейт-Шемеш 
© ABIR SULTAN/EPA/TACC
Последствия ракетного удара Ирана по Тель-Авиву
11/17
Последствия ракетного удара Ирана по Тель-Авиву 
© Paulina Patimer/Zuma/TACC
Пожар в порту Джебель-Али в Дубае после ракетного удара Ирана
12/17
Пожар в порту Джебель-Али в Дубае после ракетного удара Ирана 
© EPA/TACC
Тысячи иранцев вышли на плошадь в Тегеране после известия о смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи
13/17
Тысячи иранцев вышли на плошадь в Тегеране после известия о смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи 
© ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TACC
Работа ПВО в небе Израиля
14/17
Работа ПВО в небе Израиля 
© ATEF SAFADI/EPA/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Жители Израиля прячутся в убежище из-за ракетных атак Ирана
15/17
Жители Израиля прячутся в убежище из-за ракетных атак Ирана 
© ABIR SULTAN/EPA/TACC
Последствия ракетного удара Ирана по Израилю
16/17
Последствия ракетного удара Ирана по Израилю 
© ABIR SULTAN/EPA/TACC
Работа ПВО в небе Израиля
17/17
Работа ПВО в небе Израиля 
© ABIR SULTAN/EPA/TACC

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Авиация и флот двух стран нанесли более тысячи ударов по территории Исламской Республики. В результате атаки в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Вместе с ним погибли высшие представители военной и политической верхушки, а также члены его семьи.

В ответ на агрессию вооруженные силы ближневосточного государства стали наносить ответные удары по американским базам в регионе и по территории Израиля. Из-за иранских обстрелов пострадали ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Оман и другие страны Персидского залива. Корпус стражей исламской революции (КСИР) также перекрыл Ормузский пролив для прохода судов, связанных с Соединенными Штатами.

Пока стороны отчитываются об успешных военных действиях, растут потери среди гражданского населения. В результате прямого попадания ракеты по начальной школе для девочек в Минабе погибли 165 человек, более 90 ранены. Всего, по данным Иранского Красного полумесяца, из-за обстрелов по всей стране были убиты не менее 555 человек.

В израильском городе Бейт-Шемеш жертвами иранских ракет стали девять человек, около 30 получили ранения.

В Центральном командовании ВС США признали гибель трех американских военнослужащих. Еще пятеро пострадали.

Что сейчас происходит на Ближнем Востоке — смотрите в галерее «Рамблера».