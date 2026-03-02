28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Авиация и флот двух стран нанесли более тысячи ударов по территории Исламской Республики. В результате атаки в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Вместе с ним погибли высшие представители военной и политической верхушки, а также члены его семьи.

В ответ на агрессию вооруженные силы ближневосточного государства стали наносить ответные удары по американским базам в регионе и по территории Израиля. Из-за иранских обстрелов пострадали ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Оман и другие страны Персидского залива. Корпус стражей исламской революции (КСИР) также перекрыл Ормузский пролив для прохода судов, связанных с Соединенными Штатами.

Пока стороны отчитываются об успешных военных действиях, растут потери среди гражданского населения. В результате прямого попадания ракеты по начальной школе для девочек в Минабе погибли 165 человек, более 90 ранены. Всего, по данным Иранского Красного полумесяца, из-за обстрелов по всей стране были убиты не менее 555 человек.

В израильском городе Бейт-Шемеш жертвами иранских ракет стали девять человек, около 30 получили ранения.

В Центральном командовании ВС США признали гибель трех американских военнослужащих. Еще пятеро пострадали.

