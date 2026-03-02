В России назвали новую угрозу для иранского режима

Востоковед Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером ответил на вопрос о перспективах смены политического режима в Иране на фоне ликвидации верховного лидера страны Али Хаменеи, а также рассказал о новой угрозе для оставшихся в живых после ударов США и Израиля иранских руководителей. По словам специалиста, она связана с реакцией арабских стан Персидского залива на удары Тегерана по их территории.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Хаменеи был убит на первом этапе операции «Рев льва».

Хаменеи был целью номер один для США и Израиля, поэтому его ликвидация не должна никого удивлять. При этом сейчас трудно сказать, приведет ли ликвидация верховного лидера Ирана к смене режима в стране. Соответствующий вопрос будет решаться не в Вашингтоне и в Иерусалиме, а в самом Иране. Во многом это будет зависеть о того, как иранское население будет реагировать на происходящее. Несмотря на все «но» и «может быть», существующий в Исламской Республике Иран строй все-таки отличается одной очень интересной характеристикой. Там, с одной стороны, присутствуют признаки жесткой диктатуры, а, с другой стороны, есть признаки действующей демократии. Это, в том числе, касается вопросов выбора верховного лидера страны, выборов парламента и так далее. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Эксперт напомнил о недавнем заявлении президента США Дональда Трампа, согласно которому удары по Ирану будут продолжаться «столько, сколько потребуется для достижения цели» Вашингтона.

«Ситуацию в Иране усугубляют боевые действия, поэтому точно предсказать сценарий развития событий в вопросе смены режима в стране сейчас вряд ли возможно. В настоящее время в руководстве Ирана просматривается элемент хаоса. И это понятно, ведь за первые два для ударов [американцы и израильтяне] «повышибали» многих иранских руководителей. Так что там сложилась сложная ситуация», - отметил специалист.

По словам Чупрыгина, дальнейшие перспективы смены режима в Иране и эскалации конфликта в целом во многом зависят от реакции арабских стан Персидского залива на удары по их территории со стороны Тегерана.

«Терпение арабских стан Персидского залива, которые подвергаются ударам со стороны Ирана, тоже небезгранично. Если они объединятся и решат, что Ирану надо дать серьезный ответ, тогда ситуация будет совсем другой, ведь речь будет идти о коалиционных действиях. Тогда у нынешнего иранского режима будет крайне мало шансов сохранить себя. Поэтому сейчас крайне важна реакция арабских стан Персидского залива на удары», - заключил специалист.

Ранее Трамп заявил, что большинство кандидатов на роль лидера Ирана мертвы.