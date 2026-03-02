Диппредставительства США в Пакистане приостановили работу в связи с протестами

Посольство и генеральные консульства США в Пакистане 2 марта не будут принимать своих и местных граждан, а также отменили все намеченные на сегодня мероприятия в связи с акциями протеста, вспыхнувшими в воскресенье на фоне событий в Иране. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте американской дипмиссии 1 марта 2026 года.

"Мы следим за сообщениями о продолжающихся демонстрациях у генеральных консульств США в Лахоре и жестоких протестах у генерального консульства США в Карачи, а также за призывами к проведению дополнительных демонстраций у посольства США в Исламабаде и генерального консульства США в Пешаваре. Сотрудникам правительства США предписано ограничить передвижение до дальнейшего уведомления", - сообщили в дипмиссии.

Кроме этого, находящимся в Пакистане гражданам США рекомендовано ограничить свои передвижения по стране до дальнейшего уведомления, следить за местными новостями, соблюдать меры личной безопасности, а также избегать мест массового скопления людей.

"В связи с протестами у генеральных консульств США в Карачи и Лахоре, а также у посольства США в Исламабаде все назначенные на завтра, 2 марта, собеседования для получения американских виз и оказания услуг гражданам США отменены", - говорится в уведомлении.

Демонстрации в Пакистане

Гибель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля вызвала бурный отклик в сердцах многих пакистанцев. Во крупных городах страны, включая столицу, прошли массовые акции протеста. В некоторых городах, в частности - в Карачи, Скарду и Исламабаде, где целями демонстрантов стали американские диппредставительства, а также офисы ООН, дело дошло до откровенного вандализма и столкновений с правоохранительными органами. Общее число погибших при этом составило не менее 23 человек, свыше 120 получили ранения.

Самый резонансный эпизод произошел в Карачи, где протестующие предприняли попытку захвата Генконсульства США. Толпа смогла прорваться во внутренний двор диппредставительства, сорвать и сжечь американский флаг, однако сотрудники службы безопасности дипмиссии и местной полиции обратили демонстрантов в бегство. Не менее 10 протестующих погибли, более 70 человек получили ранения.

По всей видимости, чтобы избежать крупного дипломатического скандала, власти Пакистана заявили о том, что демонстранты погибли в столкновениях с полицией. Вместе с тем в соцсетях также появились видео с места инцидента. Камеры зафиксировали как местные жители сначала штурмуют генконсульство, а затем в спешке покидают территорию диппредставительства, унося с собой раненых и тела погибших.

В Скарду демонстранты подожгли местный офис ООН. В столкновениях с полицией погибли 11 человек.

В Исламабаде власти в целом удержали ситуацию под контролем. Еще 27 февраля полиция города ограничила въезд в "Красную зону" - район, где сосредоточены основные государственные учреждения, а также находится Дипломатический анклав. Дороги перекрыли грузовыми контейнерами, а контрольно-пропускные пункты усилили дополнительными контингентами полиции и спецподразделений органов безопасности.

В воскресной акции протеста в столице приняли участие более 5 тысяч человек. Войти в дипанклав, а уж тем более дойти до стен американского посольства протестующим не удалось.

Протесты в Лахоре и Пешаваре у зданий Генконсульств США, как следует из сообщений местных СМИ и соцсетей, в целом носят мирный характер.