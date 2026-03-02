Гросси выступил с неожиданным заявлением о ядерном оружии Ирана

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран не обладал ядерным оружием. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова Гросси, сказанные в эфире BBC.

По словам Гросси, совершенно ясно то, что у Ирана нет ядерного оружия – об этом неоднократно заявлялось, также глава МАГАТЭ писал об этом в своих докладах. Тот факт, что имелись признаки для обеспокоенности, не означает, что у страны есть ядерный военный потенциал, заявил он.

Под тревожными факторами Гросси подразумевает накопление больших объемов урана, обогащенного до 60% - этот уровень очень близок к тому, который пригоден для военных целей. Помимо этого, сказал глава МАГАТЭ, не было обеспечено доступа к ряду объектов, которые должны были проинспектировать, также были выявлены следы обогащенного урана в тех местах, где его не должно было быть.

Эти признаки, уверен Гросси, указывают на вызывающую обеспокоенность ситуацию, но делать вывод о наличии ядерного военного потенциала у страны из-за этого нельзя. Гросси отметил, что можно говорить о том, что страна находилась на пути к его получению, но и это вопрос субъективной оценки.