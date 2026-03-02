Лукашенко призвал бережно сохранять память о Великой Победе

Бережно сохранять и чтить память о Великой Победе в Великой отечественной войне призвал народы мира белорусский руководитель 2 марта в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Причем, эту память, по его словам, необходимо "чтить и ни в коем случае не выбрасывать куда-то за борт, как это пытаются делать отдельные государства".

В этой связи Александр Лукашенко отметил общность исторического прошлого Беларуси и Мурманской области, в том числе их роль в период минувшей войны. В ходе беседы упоминалось, что в те годы на территории северного российского региона воевал и классик белорусской литературы Иван Шамякин.

"Это говорит о том, что у нас есть и были люди, которые связывают нас. И очень крепко", - заметил Президент.

Обращаясь к своему визави, Лукашенко также обратил внимание на значимую роль Мурманска, который в годы ВОВ стал воротами по защите общего Отечества. Через него осуществлялись поставки необходимого оборудования и военной техники.

"В том числе и благодаря этому Мурманск покрыл себя неувядаемой славой. Погибло там немало людей. Но достойно сражались северяне, чтобы привести нас к той Победе, которую праздновали в мае 1945-го", - напомнил глава государства.

Он резко осудил выпады ряда балтийских государств, Украины в их желании забыть и переписать героические страницы истории.

"Вы зачем великое достоинство своего народа выбрасываете на помойку? - риторически спросил Лукашенко. - Вы зачем это делаете? Этим надо гордиться".

Президент также отметил общность и близость с российским регионом в недавнем прошлом, во времена существования единого государства.