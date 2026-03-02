Генерал-лейтенант СВР в отставке: Убив Хаменеи, Трамп открыл ящик Пандоры

Убийство лидера одной из крупнейших стран мира Али Хаменеи открывает ящик Пандоры. В этом уверен бывший начальник информационно-аналитического управления Службы внешней разведки, генерал-лейтенант в отставке Леонид Решетников.

В связи с этим становится нормальным убийство любого руководителя государства, включая самого Трампа. Правил больше нет. Причем этот ящик Пандоры был приоткрыт еще во время похищения президента Венесуэлы Мадуро, а теперь американцы его просто распахнули, отмечает эксперт в комментарии "Российской газете".

"Ликвидация или захват первых лиц иностранных государств - это практика США и Англии, для англичан вообще извечная, - комментирует Леонид Решетников. - То, что делают сейчас американцы в Иране, укладывается в отработанные схемы устранения главы государства для последующего внутреннего хаоса и развала страны. Сорваться операция Трампа и Израиля может только в случае мобилизации большинства иранского народа и его элиты на основе идеи спасения страны от коллапса, который несут США и Израиль".

Решетников напоминает, что покушения на президентов популярны в самих Соединенных Штатах. И это, конечно же, отражается на психологии как простых американцев, так и политической элиты.