МИД Германии сделал заявление об участии в конфликте против Ирана

Германия не намерена вступать в открытый конфликт с Ираном. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

«Правительство ФРГ не намерено принимать в этом участие (речь идет о Великобритании, которая предоставляет США свои базы для использования, чтобы уничтожать иранские ракеты и пусковые установки — прим. "Ленты ру"). У нас также нет соответствующих военных средств. Также Германия определенно не намерена каким-либо образом в этом участвовать», — указал дипломат.

Вадефуль пояснил, что если бы на немецких военных было совершено нападение, «они могли бы обороняться». При этом министр заверил, что никаких других мер сверх этого Берлин предпринимать не будет.

Ранее израильская радиостанция GLZRadio со ссылкой на источники сообщила, что Германия серьезно рассматривает возможность вступления в войну с Ираном при условии, если если Исламская республика не прекратит обстрелы других государств на Ближнем Востоке.