Еще одна страна может вступить в боевые действия против Ирана

Германия может принять участие в военной операции против Ирана на стороне США и Израиля. Как сообщает GLZ Radio, между Берлином и Вашингтоном уже идут предметные консультации, а совместное планирование вышло на серьезный уровень.

По информации немецких источников, рассматривается два сценария: прямое участие Люфтваффе в бомбардировках или оказание тыловой военной поддержки союзникам.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая в Берлине, признал, что страна оказалась перед сложным geopolitical выбором. По его словам, многолетние попытки повлиять на Тегеран инструментами международного права не дали результата. При этом, как отметил политик, хотя идеальных условий для начала боевых действий не существует, дальнейшее промедление может и вовсе лишить операцию смысла.