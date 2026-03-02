В США высказались о «жульничестве» Уиткоффа на переговорах с Ираном

США не считали последние переговоры с Ираном исключительно уловкой, после которой неизбежно последовал бы вооруженный удар по Исламской Республике. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Хотя посланники [президента США Дональда] Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф были крайне скептически настроены относительно шансов на заключение сделки, они не просто делали вид, что сотрудничают, чтобы обмануть иранцев. Когда утреннее заседание в четверг закончилось, Кушнер и Виткофф вернулись с окончательным американским предложением», — приводит издание слова чиновников.

Уточняется, что американская сторона выдвинула предложение ввести мораторий на 10 лет на обогащение урана Тегераном. При этом Вашингтон предлагал предоставить собственное ядерное топливо для гражданских потребностей Исламской Республики.

24 февраля газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что решение Трампа нанести удар по Ирану будет принято с учетом мнений Уиткоффа и Кушнера. Уточнялось, что американский лидер рассматривал сценарий начала боевых действий в случае провала переговоров.