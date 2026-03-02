Американский политик предрек падение режима на Кубе

Сенатор США Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в эфире телеканала Fox News заявил, что коммунистическая диктатура на Кубе рухнет. По его словам, ее существование подходит к концу.

Грэм отметил, что президент США Дональд Трамп является ориентиром для республиканцев во внешней политике. Он заявил, что именно Трамп добился ареста венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Сенатор добавил, что после Ирана следующим направлением может стать Куба. Также он назвал иранский режим «материнской базой» международного терроризма и заявил, что тот может вскоре пасть.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Куба может стать следующей целью после Ирана. Он не исключил вариант «дружественного захвата» острова.