В Кувейте в понедельник над зданием посольства США повалил дым. На видео кадрах, транслируемых Associated Press, заметны клубы дыма, звучит сирена.

CBS утверждает, что и корреспондент французского информационного агентства AFP также видел дым, который поднимался над зданием дипломатической миссии США.

Издание пишет, что ранее Штаты предупреждали американцев, проживающих в стране, что необходимо укрыться и не выходить из дома. В сообщении говорилось:

"Не приходите в посольство. Укройтесь в своем доме на самом нижнем доступном этаже, подальше от окон. Не выходите на улицу".

Сами "сотрудники посольства США укрываются в безопасном месте", говорилось в сообщении.