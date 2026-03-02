Associated Press: Над территорией посольства США в Кувейте поднимается дым
В Кувейте в понедельник над зданием посольства США повалил дым. На видео кадрах, транслируемых Associated Press, заметны клубы дыма, звучит сирена.
CBS утверждает, что и корреспондент французского информационного агентства AFP также видел дым, который поднимался над зданием дипломатической миссии США.
Издание пишет, что ранее Штаты предупреждали американцев, проживающих в стране, что необходимо укрыться и не выходить из дома. В сообщении говорилось:
"Не приходите в посольство. Укройтесь в своем доме на самом нижнем доступном этаже, подальше от окон. Не выходите на улицу".
Сами "сотрудники посольства США укрываются в безопасном месте", говорилось в сообщении.