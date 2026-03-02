Трамп заявил, что большинство кандидатов на роль лидера Ирана мертвы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что значительная часть претендентов на пост нового руководителя Ирана была ликвидирована в ходе первых совместных ударов американских и израильских сил.

Его слова передаёт телеканал ABC News.

По словам американского лидера, Вашингтон заранее определил круг лиц, которые могли бы возглавить исламскую республику, однако они были ликвидированы в ходе первых атак.

«Атака была настолько успешной, что вывела из строя большинство кандидатов», — сказал глава государства.

Глава Белого дома подчеркнул, что из-за эффективности ударов власть в Тегеране перейдёт не к тем людям, на которых изначально рассчитывали в США.

«Новым лидером Ирана будет не тот, о ком мы думали, потому что они все мертвы. Второй или третий номер — мертвы», — добавил Трамп.

Ранее иранское государственное телевидение сообщило, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб.

Также стало известно о смерти члена высшего военного руководства Министерства разведки Ирана Хаджа-Мохаммада Басери.

28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану.

В результате ударов США и Израиля по Ирану погиб 201 человек, ещё 747 пострадали.