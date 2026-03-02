«Как будто все замерло»: россияне в ОАЭ рассказали об обстановке в стране

В крупных городах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) после ответного удара Ирана сохраняется напряженная обстановка, введено временное ограничение на полеты и для многих туристов отдых превратился в вынужденную «ссылку» в отели и на лайнеры. Что происходит в стране, разбирались «Аргументы и факты».

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские военные атаковали территорию Израиля и американские военные базы на Ближнем Востоке с помощью ракет и беспилотников. Было закрыто небо над арабскими странами.

По данным Российского союза туриндустрии, на момент остановки рейсов в ОАЭ находилось около 50 тысяч организованных туристов из России. Из-за невозможности оплачивать номера в отелях высокого уровня туроператоры вынуждены переселять россиян в гостиницы более низкой категории, чтобы минимизировать потери.

Ночь на 1 марта стала для российских туристов временем тревоги и неопределенности. По информации Минобороны ОАЭ было перехвачено 137 иранских ракет и более 200 ударных БПЛА.

«Мы отдыхаем в Рас-эль-Хайме, здесь тоже напряженно, как и в Дубае. Все рейсы отменяются, небо закрыто. Вот только что над нами пролетал военный самолет, два раза были сбиты беспилотники», — рассказала Ольга, приехавшая на курорт с сыном.

При этом, курортная жизнь полностью не останавливается и туристы продолжают загорать и купаться в бассейнах.

Россиянин Артем, живущий неподалеку от знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа, отметил, что самолеты не летают и были слышны взрывы из-за работы ПВО, но сейчас все спокойно.

«Люди едут на работу, дети играют на площадках. Никто не паникует. Сегодня всю ночь ездил по всем районам, все тихо», — рассказал он.

При этом живущие много лет в эмирате граждане России призвали соотечественников не поддаваться панике и не верить неофициальной информации, так как соцсети заполонили фейковые видео.

Жизнь на лайнере: тревожное ожидание

Однако отмена авиарейсов стала главной проблемой для тех, кто должен был улетать в ближайшие дни. Особенно остро ее те, кто выбрал морской отдых.

Стало известно, где ночевали выселенные из отелей ОАЭ россияне

По словам Натальи, путешествующей на круизном лайнере, после удара Ирана «на улицах в Дубае мало машин, как будто все замерло».

«Сейчас стоим в Дубае. Атмосфера, конечно, не праздничная. В городе вчера люди прятались, у нас на корабле тревога была. Сегодня на лайнере нас пытаются развлекать, отдых бесплатно продлили до 6 марта. Должны были вернуться сегодня», — сообщила она.

При этом все опрошенные изданием россияне сошлись во мнении, что конфликт на Ближнем Востоке только входит в активную фазу, и удар 28 февраля может стать не последним.