На Западе сделали резкое заявление по ситуации вокруг Ирана

Норвежский профессор Глен Дизен в социальной сети X (бывшая Twitter) назвал удары по Ирану огромной ошибкой Соединенных Штатов.

«Эта война войдет в историю как одна из величайших ошибок Америки», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

Эта предсказуемая катастрофа - то, что происходит, когда объективность размывается, а милитаризм превозносится как патриотизм, резюмировал Дизен.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Исламской Республики Иран. При этом еще на прошлой неделе Вашингтон вел с Тегераном переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что целью ударов является не допустить получения Исламской Республикой ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о планах уничтожить иранский флот и ОПК, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ нанес удар по территории Израиля, а также по военным объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

В Российской Федерации заявили, что американские и израильские атаки не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорному процессу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что российская сторона готова содействовать урегулированию, в том числе в Совете безопасности ООН.