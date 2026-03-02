Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном

Тегеран не намерен возобновлять диалог с Вашингтоном. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, комментируя начавшуюся 28 февраля совместную военную операцию США и Израиля.

«Мы не будем вести никаких переговоров с США», — написал Лариджани в своём телеграм-канале.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп поверг весь Ближний Восток в хаос «пустыми надеждами» и теперь опасается «дальнейших потерь среди американских войск». Иранский политик также обвинил Трампа в том, что тот превратил принцип «Америка превыше всего» в «Израиль превыше всего», жертвуя военными ради интересов Тель-Авива.

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп призвал иранцев свергнуть режим и пообещал уничтожить флот и оборонную промышленность Исламской Республики.

В ночь на 1 марта иранское телевидение сообщило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак также стали четыре члена его семьи. Удары наносятся не только по военным, но и по гражданским объектам в Иране и других странах региона. Тегеран отвечает атаками по израильской территории и американским базам на Ближнем Востоке.