Из Ирана эвакуировали десятки россиян через азербайджанскую границу

Группа российских граждан успешно пересекла иранскую сухопутную границу через пропускной пункт «Астана» в ходе организованной эвакуации, сообщило посольство России в Азербайджане.

Дипломатическое ведомство организовало вывоз соотечественников через сухопутный коридор, передает ТАСС.

Процесс возвращения людей проходит через пограничный пункт «Астана».

По последним данным ведомства, на текущий момент рубеж пересекли 39 граждан России.

До этого государственная погранслужба Азербайджана сообщала об эвакуации группы россиян из Ирана на фоне авиаударов.