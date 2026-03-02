Заявление Британии, Франции и ФРГ по Ирану вызвало удивление на Западе

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал «плохим сигналом» заявление Франции, Германии и Великобритании из-за ситуации с Ираном. Об этом пишет РИА Новости.

28 февраля Израиль и США нанесли ряд ракетных по военным и гражданским объектам на территории Ирана. Тегеран ответил ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке. После чего Франция, Германия и Великобритания заявили, что они потрясены «неизбирательными и несоразмерными ракетными ударами, нанесенными Ираном».

«Плохой сигнал о глобальной эскалации, все больше ядерных держав присоединяются к войне», — заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Напомним, что в результате атак на Иран погиб верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. А также было фактически остановлено движение судов через Ормузский пролив — ключевую артерию для экспорта нефти из стран Персидского залива. В результате нефтяные котировки резко пошли вверх — утром 2 марта цены прибавили более 6%.