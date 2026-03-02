Дело американского финансиста Джеффри Эпштейна является операцией разведки Израиля.

Об этом рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает ТАСС.

«Дело Эпштейна, однозначно, — это проект спецслужб. В первую очередь, я думаю, что эта израильская разведка, возможно британцы», — рассказал Прозоров.

По его словам, американские спецслужбы знали о происходящем, но не были организаторами, а лишь получали преференции.

«Высокопоставленные люди со всего мира предавались самым разным извращениям, тем самым давая просто изумительный компромат в руки организаторам этой спецоперации», — добавил бывший сотрудник СБУ.

Как отметил Прозоров, многолетняя операция выросла далеко за пределы «медовой ловушки», когда мужчину совращают с помощью агента-женщины.

Ранее сообщалось, что в опубликованных материалах дела миллиардера Джеффри Эпштейна не хватает около сотни важных документов, включая интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес президента США Дональда Трампа. Расследование CNN установило, что в опубликованных Минюстом материалах дела отсутствуют более 90 интервью.