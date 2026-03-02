Atlantic назвал следующую цель Трампа после операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп, объявивший о начале военной операции в Иране, намерен дальше напасть на Кубу. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источник в администрации американского лидера.

Авторы материала отмечают, что глава Белого дома видит себя первым президентом США, у которого хватит мужества «завершить то, к чему другие лишь подступали». По мнению Трампа, его преобразования могли бы позволить вознести его наследие выше, чем у экс-президентов Рональда Рейгана, Джимми Картера и Ричарда Никсона.

— Президент чувствует, будто «я на подъеме», будто «это работает», — заявил источник в беседе с изданием.

Сам глава Белого дома 27 февраля заявил, что он допускает захват Кубы. При этом глава государства счел такой захват «дружественным».

Ранее президент США заявил, что военная операция против Ирана может продлиться примерно четыре недели или меньше. Он подчеркнул, что Иран — «большая страна».

Кроме того, Трамп опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что военная операция против страны будет продолжаться до полного выполнения поставленных задач.