Власти Турции заявили о закрытии границы с Ираном

Анкара принимает экстренные меры по укреплению восточных рубежей. На фоне резкой эскалации обстановки на Ближнем Востоке власти Турции приняли решение о закрытии трех пограничных переходов на границе с Ираном. Об этом сообщает израильский 12-й канал со ссылкой на официальные источники.

Вслед за этим шагом турецкие пограничные силы были переведены на усиленный режим несения службы, а ситуация на государственной границе теперь контролируется в онлайн-режиме.

С соответствующим заявлением выступил накануне министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи по итогам экстренного совещания по безопасности, которое прошло в стенах ведомства. Согласно сообщению, опубликованному МВД в социальной сети, участники встречи детально рассмотрели текущие события в регионе и их возможное глобальное влияние. Дискуссия затронула широкий круг вопросов: от поддержания максимальной степени защищенности границ до введения дополнительных мер по сдерживанию потоков нелегальной миграции. Особое внимание было уделено отработке кризисных сценариев и планов действий в чрезвычайных ситуациях, а также укреплению координации между различными структурами и наращиванию их полевого потенциала.

Чифтчи особо подчеркнул, что Анкара придерживается жесткой и принципиальной линии в вопросах обеспечения сохранности границ, поддержания общественного спокойствия и контроля за миграционными процессами. Он подтвердил, что все задействованные службы продолжают выполнять свои функции в условиях повышенной готовности, круглосуточно отслеживая изменения обстановки.

Помимо руководства МВД, в совещании приняли участие высокопоставленные представители главных управлений безопасности, жандармерии и береговой охраны, а также руководители Управления по управлению миграцией и Управления по чрезвычайным ситуациям.