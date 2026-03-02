Мерц отказался «читать нотации» союзникам из-за Ирана

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас не время читать нотации партнерам и союзникам из-за ударов по Ирану. Его слова приводит телеканал n-tv.

© Газета.Ru

Мерц заявил, что правительство Германии «не сомневается» в том, что действующая в Иране власть является «террористическим режимом», который угрожает Израилю и Ближнему Востоку в целом. Берлин разделяет стремление Вашингтона и Тель-Авива уничтожить его, указал политик.

Он также сообщил, что во время визита в Вашингтон во вторник обсудит войну в Иране с президентом США Дональдом Трампом. Однако Мерц добавил, что сейчас не время читать нотации партнерам и союзникам.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.