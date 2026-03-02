СМИ: соратники Трампа месяцами призывали его «обезглавить режим» в Иране

Соратники президента США Дональда Трампа, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, месяцами призывали его «обезглавить режим» в Иране. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в течение нескольких месяцев союзники Трампа внушали ему мысль, что правительство Ирана находится в самом слабом состоянии за всю историю, и призывали американского лидера воспользоваться уникальной возможностью, которая «выпадает раз в поколение», чтобы «обезглавить режим».

Утром 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость», в ходе которой были атакованы многие города страны, в том числе Тегеран. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и военным базам США, расположенным на Ближнем Востоке.

В ночь на 1 марта Трамп сообщил о ликвидации верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, которого он назвал «одним из самых злых людей в истории». Правительство Ирана подтвердило эту информацию и объявило в стране 40-дневный траур.

По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, в стране был сформирован руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника Хаменеи.