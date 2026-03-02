Пока вы спали: последствия ударов по Бейруту и больше сотни сбитых БПЛА над РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

КНР призвала Великобританию снять антикитайские санкции

Китай призвал Великобританию отменить санкции, введённые против китайских компаний из-за их связей с Россией, заявив о недопустимости подобных ограничительных мер. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Министерства коммерции КНР подчеркнул, что Пекин требует от Лондона пересмотреть решение и учитывать позитивную динамику двусторонних отношений.

В ведомстве также заявили о готовности принять необходимые шаги для защиты законных интересов китайского бизнеса, отметив, что сотрудничество компаний Китая и России не должно зависеть от действий третьих стран.

Премьер Ливана созвал экстренное заседание кабмина

Премьер-министр Ливана Наваф Салам созвал экстренное заседание правительства на фоне обострения ситуации после ночных ударов по южным районам Бейрута. Об этом сообщает ТАСС.

Как ожидается, министры соберутся в президентском дворце Баабда, чтобы обсудить произошедшие события, их последствия и возможные меры реагирования.

Эскалация произошла после ракетного обстрела территории Израиля со стороны движения «Хезболлах», на что израильские ВВС ответили авиаударами, в результате которых были уничтожены несколько представителей военного крыла организации.

Глава парламентской фракции "Хезболлах" убит из-за удара по Бейруту

Глава парламентской фракции «Верность сопротивлению», представляющей движение «Хезболлах», Мухаммед Раад погиб в результате авиаудара Израиля по южным пригородам Бейрута. Об этом сообщает ТАСС.

По данным СМИ, атака израильских ВВС привела к гибели как минимум десяти человек. Среди погибших также оказался один из ключевых командиров вооружённых формирований движения, действовавших на юге Ливана.

В Иране предложили возобновить переговоры с США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани предложил возобновить переговоры с США по иранской ядерной программе на фоне военной эскалации. Об этом сообщает ТАСС.

По данным СМИ, соответствующее предложение было передано Вашингтону через посредничество Омана уже после начала совместной операции США и Израиля против Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что инициатива по восстановлению контактов исходила от нового иранского руководства после начала военных действий.

Над регионами России за ночь сбили 172 украинских беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 172 украинских беспилотника над различными регионами страны и прилегающими акваториями. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Минобороны РФ, наибольшее число дронов было сбито над Черным морем и Краснодарским краем.

Также беспилотники перехватили над Крымом, Азовским морем, а также территориями Белгородской, Курской и Астраханской областей.