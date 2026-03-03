Китай обвинил США и Израиль в подрыве энергетической безопасности

В МИД КНР обвинили США и Израиль в подрыве международной энергетической безопасности, на фоне которого Пекин заявил, что настаивает на немедленном прекращении огня. Соответствующие высказывания официального представителя ведомства Мао Нин приводит ТАСС.

© Lenta.ru

Как следует из ее слов, напавшие на Иран страны «несут ответственность за обеспечение стабильных и бесперебойных поставок энергоресурсов», что является чрезвычайно важным для мировой экономики. Также пресс-секретарь китайского МИД указала на необходимость обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе и «недопущения дальнейшего негативного воздействия на мировую экономику».

Цены на нефть и газ растут, начиная с понедельника, значительными темпами. Накануне советник командующего иранского Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари заявил, что любое судно, пытающееся пройти через пролив, акваторию которого страна рассматривает как свои территориальные воды, будет уничтожено.

Американские военные в свою очередь не подтвердили блокировку Ормузского пролива, отметив при этом, что 80 процентов «их нефти» поставляется Китаю и остановка поставок нанесет вред именно ему. Речь, судя по всему, идет именно об иранской нефти, в то время как Тегеран заявлял о намерении блокировать любые поставки.

В то же время, если говорить именно о нефти, а, например, не об СПГ, то доля Пекина в поставках через пролив действительно весьма значительна, хотя и далека от приведенных цифр. По некоторым данным на Китай в них приходится примерно 38 процентов от общего объема, а в целом на азиатские страны — около 90 процентов.