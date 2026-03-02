Трамп: у меня есть три хороших варианта на роль лидера Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о трех имеющихся у него на примете кандидатах в лидеры Ирана. Об этом глава Белого дома сообщил газете The New York Times. По словам Трампа, у него имеются три "очень хороших избранника" на пост главы Ирана.

© Газета.Ru

При этом президент США не стал раскрывать, кого именно он имеет в виду. Трамп подчеркнул, что не станет сообщать их имена до "завершения дела". 2 марта Трамп заявил, что "все" военное командование Ирана "ликвидировано". По его словам, "многие" иранские военные якобы хотят сдаться, чтобы "спасти жизнь". Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.