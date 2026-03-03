Введенные против России экономические санкции и мировая геополитическая нестабильность привели к большим изменениям на международном рынке поставок зерна. Как отметили итальянские журналисты, Россия внезапно укрепила свое лидерство, тогда как европейские фермеры переживают не лучшие времена.

«Россия укрепила свое лидерство в экспорте пшеницы, достигнув 16 % от всего мирового объема», – пишут авторы итальянского издания.

В статье говорится, что в последние годы Россия продемонстрировала значительный рост экспорта зерна, особенно в Казахстан (303%), Саудовскую Аравию (1758%), Пакистан (315%), Кению (115%), Бразилию (732%), Китай (190%) и Турцию (22%). Эта тенденция резко контрастирует с динамикой отношений между РФ и Европейским союзом. Прямые поставки российской пшеницы в Европу практически прекратились, однако возникла схема теневого импорта через другие страны.

Итальянские журналисты отмечают, что Египет сохраняет лидирующие позиции на экспортном рынке, закупая 8,5 млн тонн российского зерна. За ним следуют Турция (4,8 млн тонн) и Саудовская Аравия (2 млн тонн). Эти цифры подчеркивают растущее стратегическое влияние Кремля в государствах, зависящих от импорта продовольствия.

Пока Москва укрепляет свои позиции, другой крупный зерновой экспортер, Украина, едва избегает коллапса, полагаясь на европейскую помощь. ЕС полностью прекратил официальные закупки российской пшеницы, заменив ее импортом из Украины. При этом экспорт украинского зерна в Евросоюз подскочил на 386%, что повлекло за собой негативные последствия. Украинская пшеница стала серьезной проблемой для европейских аграриев, в частности, для итальянских фермеров, которые являются одними из крупнейших потребителей украинской продукции.

Итальянские СМИ выразили негодование по поводу того, что «массовый приток украинского зерна оказал влияние на европейский внутренний рынок, привел к падению цен и спровоцировал протесты со стороны части фермерского сообщества», пишет АБН24.

Напомним, Польша сохранила бессрочный запрет на ввоз украинского зерна.