Президент США не дал гарантий защиты народу Ирана

Президент США Дональд Трамп отказался сообщить, каким образом или будет ли вообще его администрация защищать иранский народ, который, по его словам, должен свергнуть нынешнее правительство.

«Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону; еще слишком рано. У нас есть работа, и мы ее очень хорошо выполнили. Я бы сказал, что мы значительно опережаем график», — сказал он The New York Times.

При этом Трамп сообщил о трёх кандидатах на пост лидера Ирана.

Комментируя атаки в Иране американский лидер отметил, что у США огромное количество боеприпасов.

Ранее Трамп пригрозил иранским силовикам смертью, если они не сложат оружие. По его словам, США поразили сотни целей в Иране.