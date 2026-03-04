ОАЭ отвергли слухи о предоставлении территории для ударов по Ирану

Министерство иностранных дел ОАЭ официально заявило, что страна не использовала свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Сообщение опубликовано на фоне обострения ситуации в регионе.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на более чем тысячу атак со стороны Тегерана, Эмираты сохраняют курс на мирное урегулирование и добрососедские отношения.

ОАЭ выступают за деэскалацию и ищут пути снижения напряжённости на Ближнем Востоке, добавили в МИД.

Ранее регион столкнулся с масштабной эскалацией: Иран наносил удары по объектам в ОАЭ, в том числе по аэропорту Дубая и порту Джебель-Али. Из-за этого простаивают гражданские самолёты, а тысячи пассажиров остаются запертыми в отелях.