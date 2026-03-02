МИД ОАЭ вызвал посла Ирана и передал ему ноту протеста на фоне эскалации конфликта в регионе. Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства Объединенных Арабских Эмиратов.

В сообщении говорится, что ОАЭ осудили террористические атаки и нападения со стороны Ирана. Отмечается, что удары по территории Арабских Эмиратов – нарушение суверенитета страны, угроза национальной безопасности и нарушение международных конвенций.

«Эта серьезная и безответственная эскалация игнорирует четкую позицию ОАЭ, согласно которой они не допустят использования своей территории в каких-либо военных действиях против Ирана», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в МИД ОАЭ предупредили Иран о серьезных последствиях для двухсторонних отношений, которые влияют на политический, экономический и торговый уровни. В министерстве требуют от Тегерана соблюдения суверенитета и безоговорочного прекращения нападений.

Ранее страны Персидского залива пригрозили Ирану в случае продолжения ударов и призвали немедленно прекратить огонь. Министры государств считают, что агрессия Ирана не является оправданной.