В Британии удивились «опрометчивому» шагу Трампа против Ирана

Президент США Дональд Трамп не имеет реального плана в отношении Ирана, а попытка свергнуть режим только ракетными ударами выглядит опрометчиво. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

«Вторжения в Афганистан и Ирак подчеркнули опасность войн за "смену режима". Потеря жизней американских солдат и последующий провал государственного строительства убедили Трампа, что было бы глупо отправлять американских военных в Иран. Но это значит, что Трамп привержен процессу, для которого нет реального прецедента: смене режима посредством воздушной мощи», — указано в статье.

Отмечается, что гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи «шокировала» режим, однако этот шаг не отвечает на вопрос, что будет дальше. При этом удары по Ирану пока привели не к «распространению мира и процветания», а распространению хаоса на «богатые и стабильные» страны Ближнего Востока.

Ранее корреспондент Washington Post Джон Хадсон узнал о ближайших планах Трампа на Иран. «Новое потенциальное руководство Ирана дало понять, что хочет вести переговоры», — рассказал собеседник журналиста, добавив, что пока операция продолжится «в обычном режиме».