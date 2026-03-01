Иран объявил о продолжении операции «Истинное обещание» против Израиля

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале очередной волны операции «Истинное обещание-4». Об этом сообщает Press TV.

Целями для удара названы «оккупированные территории» (так Иран называет Израиль), а также американские объекты в регионе.

«Мы отомстим за кровь мучеников и защитим безопасность, национальные интересы и территориальную целостность страны», — говорится в заявлении КСИР.

Ранее в КСИР заявили, что более 500 военных США погибли и получили ранения в результате ракетных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке. В частности, утверждалось, что военная база США в Бахрейне была атакована двумя баллистическими ракетами. «Другие базы также подвергались постоянным атакам, которые к настоящему моменту привели к гибели американских военных», — сообщили иранские военные.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. После этого власти Исламской Республики начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Атаке подверглись и Объединенные Арабские Эмираты.