Трамп созвонился с лидерами трех стран Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп на фоне операции против Ирана переговорил с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ. Об этом в соцсети X заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она отметила, что разговор с лидерами трех стран Ближнего Востока состоялся сегодня.

По словам Левитт, также Трампу доложили о стрельбе в Техасе.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.